Как выявить поломки тормозного бака

Легковые автомобили оснащаются различными тормозными системами. Они делятся на две большие категории - дисковые и барабанные. Первые - более популярны. Однако барабанное торможение используется на бюджетных машинах, к которым относится Шевроле Авео. Тормозные барабаны для этой модели авто можно посмотреть по ссылке. Также по ссылке можно прочитать подробную информацию об элементах торможения. А мы расскажем преимущества этого вида тормозного механизма и признаки неисправностей, на которые должен обратить внимание водитель.
Преимущества барабанного торможения
Барабаны появились раньше, чем диски. За время своего существования они не потеряли основного принципа действия - торможение становится возможным благодаря тому, что колодки раздвигаются и прижимаются к цилиндру, который также называют барабаном. Механизм совершенствовался, он надежен и долговечен. Его преимущества:
• дешевая отработана конструкция;
• хорошая защита от грязи;
• большой ресурс, который становится возможным благодаря габаритам цилиндра;
• простое и удобное сообщение с ручным торможением.
Среди минусов механизма можно отметить большие габариты, склонность к перегревам, неравномерный износ колодок, шум при попадании в механизм большого грязи.
Признаки неисправностей
Барабаны устанавливаются сзади, поэтому не сразу удается выявить их неисправности. Это обусловлено тем, что главная роль в торможении отводится передним колесам.
Средний эксплуатационный срок барабанов - 60 тыс. Км. О их неисправности свидетельствуют следующие признаки:
• мягкий ход педали
• увеличенный тормозной путь;
• снижен накат.
Процесс торможения запускается не сразу. В некоторых случаях надо несколько раз нажать на педаль. При этом может появиться скрежет. Его создают деформированные колодки, затрагивающих барабаны.
Водителю нужно бить тревогу, если при попытке остановиться, появляются рывки, а педаль при этом вибрирует.
Не следует игнорировать вышеописанные признаки. Исправна система торможения - это залог безопасности. Если она выйдет из строя, вы рискуете попасть в аварии.
Основные причины выхода из строя барабанов
Торможение отказывает по следующим причинам:
• физический износ колодок и барабана - вместе или отдельно;
• повреждения резиновых манжет цилиндра, что приводит к разгерметизации и утечки тормозной жидкости;
• перекос колодок, он происходит из-за отсоединения фрикционной накладки, механических поломок стойки или пружины;
• коррозия на пружине, она появляется на старых машинах;
• ослабление троса ручного торможения.
Некоторые элементы торможения можно почистить и отремонтировать. При серьезных поломках требуется замена барабанов.
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