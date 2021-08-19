Как выявить поломки тормозного бака

Легковые автомобили оснащаются различными тормозными системами. Они делятся на две большие категории - дисковые и барабанные. Первые - более популярны. Однако барабанное торможение используется на бюджетных машинах, к которым относится Шевроле Авео. Тормозные барабаны для этой модели авто можно посмотреть по ссылке. Также по ссылке можно прочитать подробную информацию об элементах торможения. А мы расскажем преимущества этого вида тормозного механизма и признаки неисправностей, на которые должен обратить внимание водитель.

Преимущества барабанного торможения

Барабаны появились раньше, чем диски. За время своего существования они не потеряли основного принципа действия - торможение становится возможным благодаря тому, что колодки раздвигаются и прижимаются к цилиндру, который также называют барабаном. Механизм совершенствовался, он надежен и долговечен. Его преимущества:

• дешевая отработана конструкция;

• хорошая защита от грязи;

• большой ресурс, который становится возможным благодаря габаритам цилиндра;

• простое и удобное сообщение с ручным торможением.

Среди минусов механизма можно отметить большие габариты, склонность к перегревам, неравномерный износ колодок, шум при попадании в механизм большого грязи.

Признаки неисправностей

Барабаны устанавливаются сзади, поэтому не сразу удается выявить их неисправности. Это обусловлено тем, что главная роль в торможении отводится передним колесам.

Средний эксплуатационный срок барабанов - 60 тыс. Км. О их неисправности свидетельствуют следующие признаки:

• мягкий ход педали

• увеличенный тормозной путь;

• снижен накат.

Процесс торможения запускается не сразу. В некоторых случаях надо несколько раз нажать на педаль. При этом может появиться скрежет. Его создают деформированные колодки, затрагивающих барабаны.

Водителю нужно бить тревогу, если при попытке остановиться, появляются рывки, а педаль при этом вибрирует.

Не следует игнорировать вышеописанные признаки. Исправна система торможения - это залог безопасности. Если она выйдет из строя, вы рискуете попасть в аварии.

Основные причины выхода из строя барабанов

Торможение отказывает по следующим причинам:

• физический износ колодок и барабана - вместе или отдельно;

• повреждения резиновых манжет цилиндра, что приводит к разгерметизации и утечки тормозной жидкости;

• перекос колодок, он происходит из-за отсоединения фрикционной накладки, механических поломок стойки или пружины;

• коррозия на пружине, она появляется на старых машинах;

• ослабление троса ручного торможения.

Некоторые элементы торможения можно почистить и отремонтировать. При серьезных поломках требуется замена барабанов.