Как выбрать себе надежный электрокар и быть в тренде

В современном мире все более модной становится забота об окружающей среде. Поэтому многие водители "пересаживаются" с бензиновых двигателей на электрические. Сейчас это явление стало настолько массовым, что сформировался целый тренд на электромобили.

Если вы тоже решили приобщиться к мировому течению любителей электрокаров, то должны знать несколько важных вещей.

• Во-первых, узнайте, насколько ваш город приспособлен для электродвигателей. Определите количество мест для подзарядки и запомните их расположение.

• Во-вторых, определитесь, який электромобиль вы хотите приобрести. В таком случае есть два варианта - или покупать новый из салона или ранее употребляемый импортный.

В нашей стране чаще пользуются вторым вариантом. Так как же купить себе подержанный електокар и не остаться с носом?

Для того чтобы не дать продавцам обмануть себя, нужно знать базовые хитрости, к которым они прибегают перед продажей.

Часто, чтобы продать машину дороже, прошлые владельцы уменьшают на ней пробег. Делается это с помощью одометра без вмешательства в корпус самого авто. Поэтому практически невозможно распознать обман.

Но есть выход! Сайт https://www.carvertical.com/ua/ сделал все за вас. Достаточно просто ввести в поисковую ленту VIN-номер желаемого авто. Система предоставит вам информацию о настоящем пробеге автомобиля, местах его регистрации и о возможном участии этого транспортного средства в ДТП.

Конечно, если приобрести новенький электрокар таких проблем возникать не должно. Но в наше время мошенники стали настолько ловкими, что способны выдать подержанный автомобиль за новый.

"Недавно покупали сыну авто. Приехали в салон, выбрали. На вид - замечательная. С документами тоже порядок. Но я вспомнил о carvertical.com.ua и решил проверить. Вот тогда мы и узнали, что машина была "битая". Не стали брать. Хорошо, что не выбросили кучу денег за хлам ", - рассказал владелец СТО Тарас Гиртюк.

Как вы уже успели понять, при покупке электрокара можно встретить те же "подводные камни", что и при покупке бензинового авто.

"В любом случае тренд электродвигателей только недавно пришел в Украину. Не все города нашей страны адаптированы под этот вид транспорта. Поэтому выбирать электрокары или нет - зависит лично от каждого. Но это шаг в будущее. Через некоторое время количество электродвигателей превысит число бензиновых", - говорит эксперт - автотехник Дмитрий Томчук.