Как выбрать пневматический краскопульт для покраски авто

Прежде всего, при выборе краскопульта, необходимо определится какой материал мы будем распылять. Вязкость лаков и грунтов разная и для эффективного нанесения каждого нужна дюза подходящего размера. Некоторые производители окрасочных пистолетов самостоятельно делают пометки на своем товаре: BASE (грунт), CLEAR (лак). Такие есть на моделях серии Carbonio. Также можно найти рекомендации к размеру дюзы и на банках самого ЛКМ (лакокрасочного материала).

Приготовьтесь, что для проведения полной покраски понадобится минимум два краскопульта. Гаражные мастера могут работать и одним, докупая набор дюз разных размеров, но для них этот вариант приемлемый исключительно из-за низкой загруженности. Постоянная смена отнимает много времени и сил. Для бизнеса со стабильным притоком клиентов подобное чревато уменьшением ежемесячных доходов.

Системы распыления

Далее, после выбора дюзы, следует обратить внимание на системы распыления. Сейчас на рынке популярны три стандарта:

HVLP – требовательны к мощности компрессора, но недорогие. LVLP – меньше требования к компрессору, но дороже чем предыдущий вариант. Процент переноса на столь же высоком уровне, но скорость окраски меньше. LVMP – самая новая из систем. Выигрывает в скорости нанесения, экономии материала и равномерности покрытия.

Раньше популярностью пользовалась система HP, также называемая конвенциональной. Она возникла первой и на данный момент крайне устарела. Кто-то может говорить будто такие краскопульты дешевле, но следует учитывать, что при работе с ними до 70% краски не переносится на поверхность, а отталкивается, что бьет по карману уже после покупки.

Также у многих брендов существуют свои системы. Например, у Walmec это HTE, а Devilbiss имеет Trans-Tech. В большинстве они являются аналогами LVLP иразницу почувствует только рука опытного маляра.

Виды краскопультов

По расположению бачка/подаче материала бывают верхние, боковые и нижние. Помимо обычного удобства в отличиях можно вспомнить лишь то, что в верхней подаче не возникает остатка на дне. Сколько залили, столько можно и нанести.

Также существуют специализированные подвиды краскопультов. Как пример, можно вспомнить мини и с давлением в бачке.

Какой бренд/модель лучше?

Тут все субъективно, а потому рекомендуем найти поставщика разных брендов и опробовать его модели собственноручно. Особенно удобный и надежный вариант, когда поставщик реализует еще и материалы. В таком случае можно подобрать проверенную связку с ЛКМ. К примеру, Колормаркет имеет не только краскопульты, а и материалы для авто, дерева и промышленное оборудование.

Вес

Сначала может показаться, что данная характеристика не столь важна. Кто-то из новичков даже думает мол крутой инструмент и должен весить, как "реальная вещь", а не перышко, но нет. Чем тяжелее пистолет, тем больше сил будет уходить на одну и ту же операцию. А это значит меньше денег, низкая скорость работы и больше усталость.