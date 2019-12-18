Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов

Как увеличить запас хода электромобиля / Фото: avtopogliad.com.ua

Все аккумуляторы быстрее разряжаются в мороз и холод. Батарея электромобилей - не исключение. Однако есть способы минимального разряда батареи зимой.

Gazeta.ua предлагает 5 действенных лайвхакив.

1. Увеличьте накат электромобиля

Следует избегать резких ускорений, высокой скорости и частого старта с места. Это все усилино садит аккумулятор.

"Измените стиль вождения на более плавный. Прогнозируйте ситуацию на несколько шагов вперед. Так сможете сохранить более 20 процентов заряда аккумулятора ", - объясняет СЕО компании ElectroCars Александр Кравцов. Он проехал на электромобилях более 150 тыс. Километров.

Некоторые владельцы электромобилей увеличивают накат путем перекачки шин на одну атмосферу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса

2. Чаще используйте рекуперативное торможение

"В момент торможения электромобиль заряжается. Это касается большинства популярных моделей в Украине. Стараюсь всегда этим пользоваться. Тогда, проезжая некоторые склоны, можно не только не потратить энергии, а наоборот накопить ", - говорит специалист.

3. Разумно подходите к обогреву салона

"Стоит забыть о "печке на полную мощность". Топить в машине лучше, когда машина находится на зарядке. Во время поездок включаю только локальный обогрев - руль и сиденья ", - объясняет специалист.

СЕО компании ElectroCars советует парковать машину на солнце.

"Для людей из пригорода хорошим вариантом является такая допопция, как подогрев салона на дизтопливе. Он сохраняет зимой до более 25 заряда батареи ", - говорит Александр Кравцов.

4. Храните машину в помещении

В сильные морозы аккумулятор разряжается больше всего. Поэтому даже если гараж или паркинг не отапливается, можно сохранить элемент питания от 10-процентного разряда.

5. Раз в неделю нужно заряжать авто от обычной зарядки или розетки на 220 вольт

Это будет не так быстро, как на суперчарджером, но аккумулятор сможет заполниться на 100%, а не 90. К тому же батареи полезные медленные зарядки, особенно зимой.

За 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировали около семи тыс. электрокаров. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, спрос на электромобили вырос на 36%.