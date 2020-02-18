Как появился логотип Renault

25 февраля 1899-го брать Фернан, Марсель и Луи Рено основали в Париже Societe Renault Freres - "Компания братьев Рено".

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Фернан занимался коммерческими вопросами, Марсель принимал участие в гонках, а Луи конструировал автомобили. Через четыре года Марсель погиб, а еще через четыре от дел по состоянию здоровья отошел и Фернан. Вплоть до своей смерти управлением компании занимался наиболее талантливый из братьев - Луи.

Что касается логотипа Renault, то он появился не случайно и имел отдельную функцию. Автомобили этой марки не имели решетки радиатора, и для того, чтобы было слышно звук клаксона, впереди прорезали круглое отверстие. Позже отверстие стали делать ромбовидным.

Автор: Pinterest Логотипы Renault в разный период

Сейчас Renault контролирует корейскую компанию Samsung Motors и румынскую Dacia, владеет 44% акций японской компании Nissan, 25% российского "АвтоВАЗа", 3% компании Daimler и 20,5% шведской Volvo.

Альянс Renault и Nissan занимает четвертое место в мире по выпуску автомобилей.