Как не получать уведомления о чужих штрафах за нарушение ПДД

Именно надлежащий пользователь должен нести ответственность за действия на дороге. Фото: unsplash

Если владелец авто позволяет кому-то другому пользоваться его транспортным средством, этого человека советуют назначить надлежащим пользователем.

Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, что ей не принадлежит, объясняют в МТСБУ.

Такое назначение позволит владельцу авто избежать получения чужих штрафов за нарушение ПДД, если за рулем вместо него был кто-то другой.

Отмечается, что именно надлежащий пользователь должен нести ответственность за действия на дороге. Назначить его можно онлайн. Для этого нужно:

- авторизоваться в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, BankID или MobileID,

- выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем",

- ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст информацию об автомобиле, а не о его владельце,

- выбрать основание для надлежащего пользования,

- ввести e-mail и телефон владельца авто,

- проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что являются основанием для надлежащего пользования,

- подписать созданную заявку с помощью квалифицированного электронной подписи.

После этого владелец авто получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.

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"Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПа. После чего лицо, которое заказало услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в электронном Кабинете водителя", - говорится в сообщении.

Украинский водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги.