Как не получать уведомления о чужих штрафах за нарушение ПДД

Если владелец авто позволяет кому-то другому пользоваться его транспортным средством, этого человека советуют назначить надлежащим пользователем.
Надлежащий пользователь - это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, что ей не принадлежит, объясняют в МТСБУ.
Такое назначение позволит владельцу авто избежать получения чужих штрафов за нарушение ПДД, если за рулем вместо него был кто-то другой.
Отмечается, что именно надлежащий пользователь должен нести ответственность за действия на дороге. Назначить его можно онлайн. Для этого нужно:
- авторизоваться в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи, BankID или MobileID,
- выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем",
- ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст информацию об автомобиле, а не о его владельце,
- выбрать основание для надлежащего пользования,
- ввести e-mail и телефон владельца авто,
- проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что являются основанием для надлежащего пользования,
- подписать созданную заявку с помощью квалифицированного электронной подписи.
После этого владелец авто получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.
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"Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПа. После чего лицо, которое заказало услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в электронном Кабинете водителя", - говорится в сообщении.
Украинский водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости. Если открыть такое электронное письмо, можно потерять деньги.
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