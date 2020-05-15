Как изменились продажи авто во время карантина

Автор: RST.ua Топ-6 самых популярных моделей в апреле

В апреле в Украине зарегистрировали около 3,7 тыс. новых машин.

Это на 46% меньше чем в аналогичный период прошлого года, сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Меньше всего машин приобрели на Закарпатье. Там количество регистраций новых автомобилей уменьшилось на 78%. Лучшая ситуация на Волыни. Падение продаж там снизилось на 13%.

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Всего в предыдущем месяце украинцы потратили на новые авто $ 120 млн. Самой популярной маркой стало Renault. Всего зарегистрировали 771 таких машин. Второе место заняла Toyota - 428 регистраций. Тройку лучших закрывает Kia - 259 транспортных средств.

Чаще всего среди моделей покупали кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны Kia Sportage и Renault Logan.

44% приобретенных машин стоили в среднем $ 17-35 тыс. Еще 28% - автомобили, стоимость которых меньше $ 17 тыс. Треть всех авто имеет дизельный двигатель.

В марте в Украине зарегистрировали 6,1 тыс. новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 16%.