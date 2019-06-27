Как ехать с кондиционером и не заболеть - советы экспертов. Фото: из открытых источников

Летняя жара набирает обороты. До конца июня синоптики прогнозируют основном солнечную погоду с плавным ростом температуры до +30.

При таких условиях, наверное, каждый автомобилист мечтает ехать с кондиционером. Особенно это касается жителей больших городов, где чиллер в жарких пробках становится спасительным оазисом. Но стоит быть осторожным, ведь это охлаждающее устройство способно отправить вас на неделю на больничный с температурой, "горлом", насморком.

"Лето жарит не на шутку. Бывает раскаленный солнцем заскочил в машину, быстро к кондиционеру, видите ли, прохлады хочется, и на тебе - ангина, - рассказывает Евгений Середницкий, директор школы контраварийного вождения "Корда Профи". - Люди часто болеют из-за неосторожного пользования кондиционером.

"С климатайзером надо быть осторожным. Едва ли не главный минус кондиционера - он не распределяет потоки "холода" безопасно. Он не регулирует температуру относительно термических особенностей окружающей среды.

Обычно, я направляю холодные потоки чиллера вниз, в ноги. Ведь если ногам будет прохладно, то и все тело остынет. Если кондиционер будет веять прямо в лицо - рискуете заболеть. И не только простудой. Конъюнктивит, воспаление слизистой оболочки глаза - в списке самых распространенных проблем, которые ждут опрометчивых автопользователей".

Между тем, перед началом движения, автомобильный эксперт рекомендует выставить принудительную циркуляцию воздуха в транспортном средстве на внутренний обдув. Это позволяет салона остыть быстрее. Вместе с тем, можно приоткрыть окна, чтобы "застояный" воздух вышел. Затем следует окна закрыть и активировать прием воздуха извне.

"Пользуйтесь 1-2-й скоростью кондиционера. В новых авто, деликатные режимы климатической техники называются "soft". Включать максимальные скоростные режимы - не стоит. Охлаждайтесь плавно, постепенно, чтобы тело адаптировалось, привыкло к температуре. Тем более, если вы на жарком пути, часто бегаете с авто на улицу. Резкий термический контраст может плохо повлиять на ваше здоровье.

Между тем, уберечь пассажира машины может бортовой климат-контроль. Автоматика способна распределять потоки воздуха так, что шанс заболеть - минимализируеться", - рассказал Евгений Середницкий.

О механике заболевания от кондиционера и советах по использованию устройства пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун.

"Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны: личный комфорт и снижения рисков получения теплового удара.

Самые распространенные негативные симптомиы, о которых сообщали участники исследований, включали возникновения кашля, раздражение слизистой оболочки, трудности с дыханием, головную боль и усталость.

Эти симптомы также связывают с так называемым синдромом закрытых помещений. Если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. Важно чаще проветривать помещение и выходить во двор. Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма.

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Кондиционер не является чем-то опасным. Однако очень важно пользоваться им правильно, - говорит чиновник. - кондиционер, как и авто, нуждается в регулярном уходе. Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций.

Вовремя делайте техобслуживание кондиционера и обязательно следите за чистотой фильтров. В начале нового сезона активного использования кондиционера фильтры стоит почистить или заменить на новые ".

От резкого перепада температур предостерегает и врач. Супрун говорит, что главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой. Вам должно быть нормально, комфортно. Поэтому когда вы пришли с улицы и хотите охладиться, не ставьте сразу очень низкую температуру. Снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей. Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.

"Избегайте сидения под сильной струей воздуха. Когда оно дует в одну точку, например, область шеи или лица, это может вызвать воспаление мышц или нервов.

Не забывайте, что свежий воздух необходим, потому проветривайте помещение, когда выключаете кондиционер. В период жары пейте достаточно воды, носите легкую одежду", - рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Как спасаться от жары в машине без кондиционера - советы автоэксперта.