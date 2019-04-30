Как едет самый доступный немецкий седан Opel Astra

Фото: Владимир Мукан

Opel Astra является самым дешевым немецким седаном, который продают в Украине. Он стоит от 429 тыс. Грн.

Голубой легковушка припаркованный по ул. Кирилловской в ​​Киеве возле представительства Peugeot Citroen Ukraine. Недавно французская компания приобрела Opel начала продавать машины этой марки. Договариваемся о тест-драйв новинки - получаем раскладной ключ от машины в полной комплектации.

Знакомство

Кузов Astra не имеет резких ребер жесткости и угловатых изгибов. Все линии кузова плавные. Между стойкой лобового стекла и рамкой передних дверей установлена ​​небольшая форточка, подобная такой же в районе задней двери.

По центру переднего бампера на его наиболее уязвимой части - большая пластиковая вставка из черного некрашеного пластика. Это практически так мелких повреждений на этом материале в случае царапин не будет видно. Клиренс автомобиля - 16,5 сантиметров. Этого достаточно, чтобы заехать на высокий бордюр в городе.

Как и во всех Opel Astra, что продают в Украине, автомобиль имеет турбированный бензиновый двигатель на 1,4 литра мощностью 140 л.с. Коробка передач тестовой машины - автоматическая.

Осматриваем багажник

Багажник Opel имеет широкий проем. Его вместимость - 460 литров. Под фальш-полом прикручено запасное колесо. В отсеке предусмотрено место для знака аварийной остановки и аптечки. С внутренней части борта установлены металлические крючки для закрепления груза. Такие обычно во внедорожниках. Открывать багажник можно с брелка или кнопки на торпеде по центру. Удобнее было бы, если бы кнопка была ближе к водительской двери или на задней эмблеме, как в высшей по классу Opel Insignia.

Сколько места в салоне

Посадка на заднем сиденье удобная. Места там больше, чем в большинстве седанов этого класса. При росте 188 сантиметров ноги в спинку переднего сиденья не упираются. Председатель также не достает до потолка. По центру тоже можно удобно устроиться, ведь подушка сиденья нет привычного холма, а спинка - подлокотника.

За рулем

На водительском месте посадка удобная. Учитывая немного мешает дополнительное окно перед стойкой лобового стекла. Руль с подогревом, обтянутое кожей. Панель приборов разработана в традиционном стиле - спидометр и тахометр помещены в круги с хромированным ободком. Проекционного дисплея в автомобиле нет. Однако в месте, где его обычно устанавливают, - яркий красный индикатор. Он предупреждает водителя в случае возможной опасности.

Торпеда сделана частично из г. "которого пластика. Все основные кнопки и переключатели находятся в стандартных местах, как на большинстве немецких машин. По центру торпеды - жидкокристаллический дисплей мультимедийной системы. Под ним установили более 30 кнопок, разделенных на разные зоны - музыкальных, климатических и других настроек. В расположение каждой из них привыкаешь не сразу.

Между передними сиденьями установили удобный подлокотник - его можно регулировать вперед-назад.

Едем

Автомобиль набирает скорость автомобиль резво. Рулевое управление в меру острое, подвеска средней жесткости, комфортнее, чем в Chevrolet Cruze этого же класса. Передачи "автомата" переключаются без заметных рывков. Еду машиной в направлении ул. Сагайдачного постепенно темнеет - автоматически включаются фары.

После выезда на Бориспольскую трассу включаю круиз-контроль - расход топлива в его режиме падает на литр - до не более 5 литров на 100 километров. В городе машина потребляет более 8,5 литров бензина.

Автомобиле нет спортивного режима, однако на скорости 150 км / ч хорошо держит дорогу. Руль становится немного труднее.

Обновленный французский хэтчбек CitroenC4 Cactus оснащен 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 100 л. С. и роботизированной коробкой передач. Ранее портал gazeta.ua рассказывал о том, как авто ведет себя на украинских дорогах.