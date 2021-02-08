Как будет выглядеть Lamborghini 2040 года

Фото: Behance

Канадский дизайнер Жан-Поль Готье совместно с художниками итальянского автобренда Lamborghini разработали прототип суперкара LM-040. Такой вид автомобиль может иметь 2040 года.

Прототип суперкара опубликовали на странице в творческой соцсети Behance, информирует Ampercar.

Этот проект является дипломной работой дизайнера Готье, которую он сделал в сотрудничестве с другими дизайнерами Lamborghini.

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"Элементы интерьера вдохновленные суперкаром Super Trofeo Huracan. Характер интерьера ориентирован на производительность, выделены особые меры безопасности. Приборная панель напоминает центральную консоль от LM002, что доминирует в салоне", - сказал канадский дизайнер Готье.

Несмотря на то, что машиной управляет только 1 водитель, внутри существует впечатление, что каждый из присутствующих в салоне причастен к управлению. Этот эффект появляется даже при работе автопилота.

Готье не уточняет, как происходит этот странный эффект. Скорее всего, такое впечатление создает большая консоль, которая расположена в центре.

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