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вторник, 16 февраля 2021 15:52

Jaguar переходит на производство электромобилей

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Jaguar переходит на производство электромобилей
Jaguar переходит на производство электромобилей фото: autocantre.ua

15 февраля британская компания Jaguar Land Rover объявила, что в течение 5 лет станет полноценным брендом электромобилей.

Компания сообщила, что за это время создаст шесть электрических моделей внедорожников Land Rover. Первую модель представят в 2024 году, сообщает Bloomberg.

К 2030 году все модели Land Rover будут доступны в двух вариантах - с бензиновыми и электродвигателями. Все модели Jaguar станут исключительно электрическими.

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Компания планирует отказаться от моделей с дизельными двигателями до 2026 года. Разработчики планируют сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов и свести к нулю выбросы диоксида углерода до 2039 года. Сейчас единственным полностью электрическим транспортным средством компании является внедорожник I-Pace.

Компания JLR, которая принадлежит индийской Tata Motors, будет инвестировать почти $ 3,5 млрд в год в электрификацию и связанные с ней технологии.

Решение главного исполнительного директора Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре избавиться двигателей внутреннего сгорания обусловлено усиленной борьбой с выбросами в атмосферу.

Американская компания Tesla запустит производство электромобилей в Индии. Первый завод введут в действие в штате Карнатака.

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