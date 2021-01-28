Jaguar 1950-х будут выпускать снова

Фото: Autoportal

В Великобритании спорткар Jaguar C-Type 1951 выпустят лимитированной серией из 8 авто. О таком решении сообщили сегодня, говорится на Autoportal.

Jaguar C-Type Continuation повторяет своего предка. Для этого один из C-Type разобрали на запчасти и отсканировали все детали для создания трехмерной модели. Выпуск лимитированной серии авто наладят в мастерских Jaguar Land Rover Classic Works в Ковентри в Великобритании.

Спорткар Jaguar C-Type оснащен 3,4-литровой рядной "шестеркой" с 3 карбюраторами, развивает мощность до 220 л. с.

Проект Jaguar C-Type Continuation создают не впервые. Ранее Jaguar Land Rover Classic Works уже возродили Jaguar E-Type Lightweight, XK SS и D-Type.

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