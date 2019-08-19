Из Европы массово отзывают "Ниву"

Выпущенные 2018-2019 года Lada "Нивы" могут загореться.
В Европе под отзыв попали 1,5 тыс. автомобилей Lada 4x4, сообщает Motor.
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Машины выпустили с неправильно заключенным кабелем генератора. Региональные дилеры уже сообщили владельцев дефектных "Нив" о необходимости посетить сервисный центр.
На машинах заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель. Проверку будут проводить бесплатно.
2018 году с той же причине Lada 4x4 попала под отзыв в России. Тогда кампания затронула 39 тыс. внедорожников.
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