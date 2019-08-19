Из Европы массово отзывают "Ниву"

Lada "Ниву" отзывают из Европы Фото: Motor

Выпущенные 2018-2019 года Lada "Нивы" могут загореться.

В Европе под отзыв попали 1,5 тыс. автомобилей Lada 4x4, сообщает Motor.

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Машины выпустили с неправильно заключенным кабелем генератора. Региональные дилеры уже сообщили владельцев дефектных "Нив" о необходимости посетить сервисный центр.

На машинах заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель. Проверку будут проводить бесплатно.

2018 году с той же причине Lada 4x4 попала под отзыв в России. Тогда кампания затронула 39 тыс. внедорожников.