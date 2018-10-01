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понедельник, 01 октября 2018 17:56

Интерпретация, а не копия - анонсировали выпуск легендарного спорткара

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Современный Ferrari 812 Superfast превратили в легендарный спорткар 250 GTO.

Рестомод от итальянского кузовного ателье Ares Design начнет мелкосерийное производство современной реминисценции Ferrari 250 GTO 1962 года, передает "Авто 24".

После своеобразного возрождения другой итальянской автомобильной иконы - De Tomaso Pantera владелец кузовного ателье Ares Design Данни Бахар решил взяться за легендарное спортивное купе Ferrari 250 GTO.

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  Ares строит классические 250 GTO на базе современных Ferrari. Фото: Авто 24
Ares строит классические 250 GTO на базе современных Ferrari. Фото: Авто 24

Основой для рестомода станет Ferrari 812 Superfast, для которого Ares построит совершенно новый кузов. Таких нео-каров Бахар планирует построить "меньше десяти", а стоимость каждой машины оценивается в пределах 1 млн долл.

Генеральный директор Ares Design описывает спорткар с мощным V12 как "современную интерпретацию, а не копию".

В Mercedes-Benz представили спортивную версию нового поколения. Спортивная модификация хэтчбека A-Class нового поколения - AMG А35 станет самой доступной в линейке. Авто оборудовали 300-сильным 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Он работает в сочетании с семиступенчатой ​​автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

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