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воскресенье, 23 февраля 2020 05:25

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

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Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes
Эмиль Еллинек давал название Mercedes всем вещам, которыми владел Фото: Fine Art America

23 февраля 1902-го автомобили фирмы Даймлера и Бенца получили официальное имя Mercedes.

Большинство считает, что машины назвали в честь дочери австрийского консула во французском городе Ницца Эмиля Эллинека. На самом деле девушка была третьим ребенком Эллинека от его первого брака. При рождении ей дали имя Адриана Мануэла Рамона.

Позже она действительно получила дополнительное имя Мерседес. Однако так Эмиль назвал и всех остальных шестерых детей как от первого, так и от второго брака.

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Скорее всего страсть к этому слову у мужчины появилась после смерти в 1893 году его первой жены. Женщина была набожной католичкой испанского происхождения. А в этой стране особенно почитается Maria de las Mercedes - Дева Мария Милосердная.

Испанок часто называют Мерседес, с ударением на второе "е", в честь Богородицы. Таким образом Эллинек после смерти жены взял за правило "освящать" этим именем не только детей, но и все, чем он владел, в том числе и машины.

15 февраля 1936-го представили первый в мире серийный легковой дизель Mercedes-Benz 260 D.

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Дата
23
февраля

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

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