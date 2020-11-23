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понедельник, 23 ноября 2020 15:17

Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 "лошадей" - Ferrari представила самый мощный суперкар
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Презентовали суперкар SF90
Фото: autoreview
Презентовали суперкар SF90
Презентовали суперкар SF90
Презентовали суперкар SF90
Презентовали суперкар SF90

Итальянская автокомпания Ferrari представила самый мощный суперкар SF90. Его назвали Spider. За основу взяли автомобиль SF90 Stradale.

Суперкар весит 1670 кг. Салон оснащен 16-дюймовой цифровой панелью приборов, мультифункциональным рулем с сенсорными кнопками. Также есть сенсорный дисплей для работы с климатической системой и блок управления светом и проекционный экран.

Он имеет алюминиевую крышу, который можно закрыть и открыть при движении за 14 сек. В сложенном виде его хранят в багажнике, объем которого более 100 л.

Под капотом Spider расположен 4.0-литровый V8 Biturbo мощностью 780 л. с. Двигатель внутреннего сгорания работает параллельно с 3 электродвигателями. 1 расположен между ДВС и коробкой передач, а 2 других - на передней оси автомобиля. Они отвечают за работу передних колес.

Мощности батареи электрокара 7,9 кВт/ч хватает проехать 25 км со скоростью 135 км/ч. На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется 2,5 сек, а за 7 сек он превышает 200 км. Максимальная скорость достигает 340 км/ч.

Для Spider доступен трековый пакет Asetto Fiorano. В него входит заниженная подвеска, карбоновый кузовной обвес и шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Стоимость Spider SF90 в Италии достигает $558 тыс., это более 15 млн грн в Украине

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Компания BMW запускает кроссовер iX с запасом хода 600 км. Это 2-й полностью электрический автомобиль марки. Его производство стартует 2021 года.

Стоимость электрокара может оказаться выше $70 тыс., пишет The Verge.

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