Имеет рекордное ускорение и двигатель на 780 "лошадей" - Ferrari представила самый мощный суперкар

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Итальянская автокомпания Ferrari представила самый мощный суперкар SF90. Его назвали Spider. За основу взяли автомобиль SF90 Stradale.

Суперкар весит 1670 кг. Салон оснащен 16-дюймовой цифровой панелью приборов, мультифункциональным рулем с сенсорными кнопками. Также есть сенсорный дисплей для работы с климатической системой и блок управления светом и проекционный экран.

Он имеет алюминиевую крышу, который можно закрыть и открыть при движении за 14 сек. В сложенном виде его хранят в багажнике, объем которого более 100 л.

Под капотом Spider расположен 4.0-литровый V8 Biturbo мощностью 780 л. с. Двигатель внутреннего сгорания работает параллельно с 3 электродвигателями. 1 расположен между ДВС и коробкой передач, а 2 других - на передней оси автомобиля. Они отвечают за работу передних колес.

Мощности батареи электрокара 7,9 кВт/ч хватает проехать 25 км со скоростью 135 км/ч. На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется 2,5 сек, а за 7 сек он превышает 200 км. Максимальная скорость достигает 340 км/ч.

Для Spider доступен трековый пакет Asetto Fiorano. В него входит заниженная подвеска, карбоновый кузовной обвес и шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Стоимость Spider SF90 в Италии достигает $558 тыс., это более 15 млн грн в Украине

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Компания BMW запускает кроссовер iX с запасом хода 600 км. Это 2-й полностью электрический автомобиль марки. Его производство стартует 2021 года. Стоимость электрокара может оказаться выше $70 тыс., пишет The Verge.