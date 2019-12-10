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вторник, 10 декабря 2019 16:18

Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck

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Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck

Глава Tesla Маск во время поездки за рулем электрического пикапа Cybertruck протаранил столбик ограждения.

Видеозапись инцидента опубликовали на YouTube-канале Best Of Compilations.

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Инцидент произошел недалеко от ресторана в пригороде Лос-Анджелеса, куда Илон Маск в компании с актером Эдвардом Нортоном и певицей Грайм, приехали на ужин.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из высокопрочной стали, которую используют в конструкции космических ракет SpaceX.

Электромобиль Tesla представили 22 ноября. До 100 км/ч пикап разгоняется за 6,5 с. Максимальная скорость - 177 км / ч.

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