Илон Маск проехался на Cybertruck улицам города

Фото: Tmz

Основатель компании Tesla Илон Маск покатался по ночным улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck.

Маск приехал на автомобиле в ресторан Nobu в Малибу вместе с певицей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузен, сообщает TMZ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck

Внешний вид новинки несколько видоизменили, однако она и в дальнейшем выглядит футуристично. Все снимки Маска и Cybertruck сделали посетители заведения.

В массовое производство Tesla Cybertuck поступит в 2021 году. Базовая модификация будет стоить $ 39,9 тыс, двухмоторная - $ 49,9.

Электромобиль Tesla представили 22 ноября. Одной из главных фишек новинки стала сверхпрочная конструкция корпуса.