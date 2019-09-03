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среда, 04 сентября 2019 07:25

Harley-Davidson выпустил электробайк за $ 650

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Автор: Harley-Davidson
  Электрические мини-мотоциклы IRONe12 и IRONe16
Электрические мини-мотоциклы IRONe12 и IRONe16

Два электрических мини-мотоциклы IRONe12 и IRONe16 предназначены для детей.

Электробайки развивают скорость до 17 км/ч. Между собой отличаются размером колес - 12 и 16 дюймов, сообщает пресс-служба Harley-Davidson.

Каждый электротранспорт имеет три режима езды: тренировочный, стандартный и продвинутый. Максимальная скорость в тренировочном режиме достигает 8 км/ч, в стандартном - 11-12 км/ч, а в продвинутом 14-17 км/ч.

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IRONe12 создан для детей 3-5 лет, IRONe16 для 5-7 лет. Первый электробайк весит около 7 кг, масса второго - 8,6 кг. Высота от земли до сиденья составляет примерно 33 см и 43,1 см соответственно.

Батарея мотоциклов заряжается всего за 30-60 мин. Стоимость детских электроциклов составляет $ 649 за 12-дюймового и $ 699 за 16-дюймовую версию.

Американская мотокомпания Curtiss представила электрический мотоцикл Psyche. Байк получит запас хода в 260 км. Его считают "бюджетным" конкурентом Harley-Davidson.

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