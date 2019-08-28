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четверг, 29 августа 2019 07:30

Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
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Harley-Davidson засветил пять электровелосипедов для взрослых и детей
Фото: auto.24tv.ua
Harley-Davidson засветил пять электровелосипедов для взрослых и детей
Harley-Davidson засветил пять электровелосипедов для взрослых и детей

Мотопроизводитель Harley-Davidson засветил пять электровелосипедов для взрослых и детей.

Детские - беспедальные беговелы с батарейкой и электромоторчиком представлены официально. Взрослым придется подождать.

Harley-Davidson в начале этого года вышла на сцену электротранспорта со своим мотоциклом LiveWire, и расширяет линейку электрического транспорта.

Сейчас, кроме LiveWire, в Harley-Davidson есть електромопед и эндуро-байк на батарейках. Сейчас производитель представил легкого представителя электрической серии - детский беспедальный беговел Irone. Модель представлена ​​в исполнениях Irone12 и Irone16.

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Три модели электрических велосипедов для взрослых - перспективный проект, о котором почти ничего не известно. Единственную фотографию с тремя "большими" роверами раздобыл ресурс Electrek. Представители источника объяснили, что фотография "пришла" с конференции для дилеров.

Технические особенности Электробайк еще не раскрыли. Однако черный двухколесники на фото, похоже, представляет собой более производительную версию, а две другие будут стандартными версиями городского велосипеда в "мужском" и "женском" исполнении. Об этом мосообщили на auto.24tv.ua.

Компания Curtiss Motorcycles создала электробайк Psyche, и собирается втереть нос "Харлею".

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