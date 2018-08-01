Harley-Davidson анонсировал выпуск новинки

Harley-Davidson выпустит электрический мотоцикл.

Разработчики доработа.т Project LiveWire 2014 года, а в продажу он поступит в следующем году, передает Engadget.

Мощность концепта LiveWire составляла 55 кВт, а батареи при сроке зарядки 3,5 ч. обеспечивали дальность хода в 85 км. При этом электромотоцикл LiveWire разгонялся до скорости 100 км/ч менее чем за 4 с, а его максимальная скорость составляла 160 км/ч.

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Harley-Davidson сказала, когда стартует ее первый электробайк, и что будет дальше. Фото: www.engadget.com

"За LiveWire в период до 2022 года будут еще несколько более компактных и доступных моделей, которые станут входным билетом в мир электромотоциклов", - сообщили в компании.

Кроме того, Harley-Davidson разрабатывает новую модульную платформу среднего класса для мотоциклов с рабочим объемом двигателя от 500 до 1250 куб. см. Для азиатских рынков ведется разработка мотоцикла с небольшим двигателем 250-500 куб. см.

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выпустил новую модель семейства Softail - Sport Glide. Sport Glide работает на 1,75-литровом силовом агрегате V-Twin Milwaukee-Eight 107, что может трансформировать мотоцикл за счет съемных кофров и обтекателя.