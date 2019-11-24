Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck

Электрический пикап Cybertruck, который Tesla представила 21 ноября, заказали уже почти 150 тысяч раз.

Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель компании Илон Маск.

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"На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями ($ 49 900), 41% с тремя ($ 69 900) и 17% с одним ($ 39 900). При этом не было никакой рекламы или проплаченной поддержки", - написал Маск.

Машину представили 21 ноября. Производство стартует в конце 2021 года.

Авто может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 секунд. Корпус сделан из катаной нержавеющей стали. Окна бронированные.

Маск в одном из интервью сказал, что его киберпанк-пикап создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и ему безразлично, захотят ли люди его покупать.

Со своей стороны Сид Мид, художественный руководитель упомянутого фильма, сказал, что пикап - новое слово в дизайне персональных автомобилей. Его вид он назвал "стилистически захватывающим" и превзошедшим ожидания.