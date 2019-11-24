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воскресенье, 24 ноября 2019 11:08

Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
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За три дня футуристический пикап заказали почти 150 тысяч раз
Фото: tesla.com
За три дня футуристический пикап заказали почти 150 тысяч раз
За три дня футуристический пикап заказали почти 150 тысяч раз
За три дня футуристический пикап заказали почти 150 тысяч раз
За три дня футуристический пикап заказали почти 150 тысяч раз

Электрический пикап Cybertruck, который Tesla представила 21 ноября, заказали уже почти 150 тысяч раз.

Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель компании Илон Маск.

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"На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями ($ 49 900), 41% с тремя ($ 69 900) и 17% с одним ($ 39 900). При этом не было никакой рекламы или проплаченной поддержки", - написал Маск.

Машину представили 21 ноября. Производство стартует в конце 2021 года.

Авто может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 2,9 секунд. Корпус сделан из катаной нержавеющей стали. Окна бронированные.

Маск в одном из интервью сказал, что его киберпанк-пикап создавался под влиянием фильма "Бегущий по лезвию", и ему безразлично, захотят ли люди его покупать.

Со своей стороны Сид Мид, художественный руководитель упомянутого фильма, сказал, что пикап - новое слово в дизайне персональных автомобилей. Его вид он назвал "стилистически захватывающим" и превзошедшим ожидания.

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