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среда, 25 декабря 2019 07:25

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена
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Председатель General Motors Уильям Дюрант
Фото: auto.vercity.ru
Известный гонщик Луи Шевроле
Первый автомобиль Chevrolet - Classic Six Touring 1912

25 декабря 1879 родился швейцарский гонщик и основатель марки Chevrolet - Луи Шевроле.

В 1911 году председатель General Motors Уильям Дюрант предложил в то время известному спортсмену Луи Шевроле оставить гонки на определенный период и заняться производством своего собственного автомобиля. Тот согласился.

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Проект новой машины разработали специалисты General Motors. Средства в проект вкладывал сам Дюрант, а Шевроле дал машине хорошо известное большинству американцев собственное имя. Это стало залогом успеха будущей фирмы. После ее создания, Дюрант разбогател на продаже дешевых, но популярных автомобилей марки Chevrolet.

Первый автомобиль марки Chevrolet - SIX, появился в 1912 году. Он имел шестицилиндровый двигатель объемом 4,7 л, мощностью 30 л. с. Максимальная скорость автомобиля составляла 105 км/ч.

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Дата
25
декабря

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена

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