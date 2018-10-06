Где в Украине лучше всего ремонтируют дороги

Полностью освоила выделенные на ремонт дорог средства Харьков.

Министерство инфраструктуры опубликовало статистику, как использовали средства Дорожного фонда.

Стало известно, как в Украине ремонтируются дороги местного значения. Соответствующую статистику опубликовало Министерство инфраструктуры.

Далее в рейтинге Львовская область (97%), Винницкая (95%) и Черниговская (95%) области.

Хуже используют деньги на Луганщине (32%), Тернопольщине (33%) и Херсонщине (37%).

Автор: mtu.gov.ua/

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Поступления в дорожный фонд происходят за счет налогов, пошлин на автомобили и топливо.

Руководство Укравтодора уличили в присвоении государственных средств. Речь идет о сумме более 30 млн грн. Это обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ.