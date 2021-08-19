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Где и когда заработают камеры, которые будут ловить водителей-нарушителей

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Где и когда заработают камеры, которые будут ловить водителей-нарушителей
В трех областях и четырех городах заработают дорожные камеры. Фото: pixabay.com

С 20 августа заработают 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Новые камеры появятся на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В Житомирской области камеры будут фиксировать на 174 км+600 и 127 км+246 автодороги М-06 в направлении Киева. И на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении Ровно. На этих пунктах будут действовать ограничения скорости 110 км/ч.

В Черниговской области - 113 км+864 автодороги М-01 в направлении Киева с ограничением скорости 50 км/ч.

В Одесской области - на 465 км+483 автодороги М-05 в направлении Киева с ограничением скорости 110 км/ч.

В Житомире камеры расположены на Чудновском мосту и ул. Победы, 86. Ограничение скорости 50 км/ч.

Во Львове - ул. Хуторивка, 8 и ул. Владимира Великого, 18. Ограничение скорости 50 км/ч.

В Черкассах - проспект Химиков, 30, ул. Благовестная, 341/40, ул. Благовестная, 36/47 и ул. Надпильна, 208. Ограничение скорости 50 км/ч.

В Чернигове - ул. Рокоссовского, 12, корп.2, ул. Мира, 296 и ул. Мира, двести сорок первого. Ограничение скорости 50 км/ч.

26 июля в Харькове, Кропивницкому, Кировоградской и Житомирской областях заработали камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения.

Министерство внутренних дел Украины планирует установить 600 камер видеофиксации по всей стране. Такую идею планируют воплотить в жизнь в течение нескольких лет.

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