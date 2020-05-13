"Формуле-1" исполняется 70 лет

Первая Alfa Romeo, которая приняла участие в "Формуле-1" и победила. Фото: Lennart Coopmans

13 мая 1950 года в английском Сильверстоуне прошла первая гонка мирового чемпионата "Формулы-1".

Предпосылки к созданию "Формулы-1" возникли в 1920-х и 1930-х годах на гонках Гран-при Европы. Перед Второй мировой войной организации, принимавшие участие в Гран-при, сформировали первый регламент будущего чемпионата. Планировалось, что он начнет действовать в 1941 году, но из-за войны эти правила вступили в силу только в 1946 году.

В том же году Международная автомобильная федерация подала окончательно сформированные правила "Формулы-1", которые вступили в силу в 1947 году. Тогда же состоялись соревнования в классе "Формула А", который предусматривал рабочий объем атмосферных двигателей до 4500 см³, а оснащенных компрессором - до 1500 см³. Этот класс и стал прародителем современных гоночных авто.

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Требования к авто класса "Формула А" позволяли стать участниками гонки только Alfa-Romeo-158 или Maserati-4CL.

В 1950 году состоялся первый чемпионат мира среди пилотов Гран-при "Формулы-1".

Первый этап в зачете состоялся на бывшем военном аэродроме в Сильверстоуне. Его выиграл Нино Фарина на Alfa Romeo.

Чемпионат мира в классе "Формула-1" проводят ежегодно. Он состоит из Гран-при или этапов, которые проводятся на специально построенных трассах либо подготовленных улицах города. После подсчета итогов всех гонок определяется победитель чемпионата. В "Формуле-1" соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилот-победитель получает титул чемпиона мира, а команда-победитель получает Кубок конструкторов.