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понедельник, 30 ноября 2020 17:32

Ford выбрал завод для изготовления электрокаров.

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Ford выбрал завод для изготовления электрокаров.
Ford представил электромобиль Mustang Фото:Ford Handout

Американский производитель автомобилей Ford Motor нашел новый завод для конструирования электрокаров. Он находится в Кельне в западной части Германии. Сейчас американская компания Ford инвестировала €1 млрд для его оборудования. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Ford Motor планирует собирать электромобили по архитектуре MEB немецкой марки Volkswagen. Ранее компания говорила, что хочет выбрать предприятие для изготовления электрокаров в г. Крайова в Румынии.

Но в январе 2019 года Ford и Volkswagen начали промышленное сотрудничество по производству коммерческих фургонов и пикапов, впоследствии расширили сегмент до автономных машин и электрокаров. Первые автомобили такого симбиоза поступят в продажу 2023 года.

Генеральный директор компании Ford Стюарт Роулис говорит, что Ford активно рассматривает вариант разработать второй электрокар с архитектурой MEB. Впрочем, электромобили Ford будут отличаться от электромобилей VW, основанных на технологии MEB.

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25 ноября 2009 американский автопроизводитель General Motors выпустил последний автомобиль Pontiac - белый седан G6. Завершилась 82-летняя история американской марки, которая дебютировала в автосалоне Нью-Йорка в 1926-м. Среднеразмерный седан Pontiac G6 начали выпускать в 2004 году на заводе в штате Мичиган.

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Дата
30
ноября

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

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