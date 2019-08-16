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воскресенье, 18 августа 2019 07:30

Ford создаст электрокар на базе електропикапа Rivian

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Ford создаст электрокар на базе електропикапа Rivian
Ford планирует выпустить электрокар на платформе електропикапа Rivian R1T. Фото: из открытых источников

Компания Ford планирует выпустить электрокар на платформе електропикапа Rivian R1T. Ривиан спровоцировал не абы какой интерес автомобилистов своей уникальной архитектурой кузова.

Вероятность такого сотрудничества автогигант рассматривает после инвестирования $500 млн в стартап.

В результате сотрудничества должен появиться внедорожник или электрокар в другом кузове, но не пикап.

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"Вы не должны предполагать, что это будет пикап. Внедорожник - очень вероятен. Для нас было бы контрпродуктивно пытаться сделать то, что у них (Rivian, авт.) уже есть", - заявил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт.

Менеджер говорит, что компания планирует наладить производство своих автомобилей на заводе Rivian в Иллинойсе. Но это после того, как он будет "отвечать критериям сборки Ford".

Между тем известно, что сейчас, для американского автогиганта, есть три основных направления развития бренда. Первый - выпуск серийного электрокара на собственной платформе. Также - производство машин в Европе на MEB-платформе от Volkswagen. Закрывает актуальный стратегический пакет компании - углубление партнерства с Rivian. Об этом сообщили на tsn.ua.

Опубликовали видео, на котором электрический пикап Ford F-150 тянет за собой несколько вагонов и вес около 450 тонн.

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