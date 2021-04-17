Ford Motor Company выпустила новый автомобиль

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17 апреля 1964 года компания Ford Motor Company начала выпуск автомобиля Ford Mustang. Он принадлежит к сегменту Pony car.

К концу 1964 года компания продала 263 тыс. 434 машины. В 1965 году представили модель в кузове фастбэк. Она была направлена ​​против конкурентной модели Plymouth Barracuda.

Основой дизайна служил стилистический "ключ" удачного люксового купе Lincoln Continental Mark II, с его характерными пропорциями, длинным капотом и коротким багажником. Дизайн был достаточно удачным, хотя и нетрадиционным для Америки.

Базовый двигатель авто известный как 6-цилиндровый силовой агрегат от Ford Falcon. Переднюю подвеску позаимствовали у Ford Falcon.

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В 1966 году базовый Mustang начали оснащать 120-сильным двигателем с рядным расположением шести цилиндров и объемом 3,2 л. Автомобиль одним из первых получил монофонический радиоприемник с диапазонами AM/FM, а солнцезащитные козырьки стали стандартным оборудованием.

Когда в Германии начались продажи Ford Mustang, оказалось, что это название уже зарегистрировали. Немецкая компания предложила продать права за $ 10 тыс. Ford отказался и удалил значок Mustang, назвав его для немецкого рынка "Т-5".

Сitroen намерен выпустить три новые модели, которые будут ориентированы на бюджетный сегмент. Первым на рынок выйдет дешевый кроссовер. Его создадут на модульной платформе Common Modular Platform (CMP). Длина не будет превышать 4000 мм. Основными конкурентами модели станут Nissan Magnite, Renault Kiger и Hyundai Venue.