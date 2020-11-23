Ford Ecosport 2018 за 4150$: В США перед Новогодними праздниками снова падают цены на бу авто

В Америке во второй раз в 2020 году начали массово дешеветь машины на вторичном рынке. Прямо сейчас зафиксирован общий обвал цен на 20-30%. Об этом сообщает крупнейший импортер автомобилей из Америки, Atlantic Express. Если первое падение цен весной 2020 было вызвано последствиями пандемии COVID-19, то нынешний обвал связывают с наступлением очередного сезона распродаж перед Новогодними праздниками в США.

На сайте компании Атлантик Экспресс опубликовано несколько последних покупок для клиентов, на примере которых можно оценить выгоду.

2018 Ford Ecosport

Обычная цена: $4900

Цена сейчас, перед праздниками в США: $4150

Общая стоимость под ключ со всеми расходами: $9600

Пробег:71,5 тыс. км

Надежный компактный автомобиль для большого города с просторным багажником. Комплектация SE, 1.0-литровый бензиновый двигатель, передний привод и коробка "автомат". Из повреждений фара, бампер + покраска, что в Украине обойдется до $1500. Авто в отличном техническом состоянии: пробег едва превышает 70 000 км.

2018 FORD FUSION SE

Обычная цена: $5100

Цена сейчас: $4300

Общая стоимость под ключ со всеми расходами: $10900

Пробег:55,2 тыс. км

Просторный и комфортный в управлении седан Ford Fusion с минимальным пробегом в 55,240 км и незначительным ущербом. Требуется ремонт рихтовка и покраска бампера и крыльев, восстановление капота, фары, а также усилитель под замену — все обойдется до $2000. В остальном это почти новый Ford Fusion с надежным 2.5-литровым двигателем,"автоматом" и передним приводом.

2009 Dodge Caliber

Обычная цена: $1200

Цена сейчас: $575

Общая стоимость под ключ со всеми расходами: $7000

Пробег:169,4 тыс. км

Отличная "рабочая лошадка", хэтчбек Dodge Caliber с просторным салоном, удобным багажником и 2.0-литровым мотором за $575 долларов! В Atlantic Express утверждают: для машин 2009-2010 года это обычная цена, ничего сверхестественного. Комплектация — SXT. Пробег менее 170 тысяч км — для машин производства США это не показатель. После хорошего ремонта (крыло, фара, бампер и капот — около 1600$ с работами), этот Додж проедет в 4-5 раз больше.

2013 Ford C-MAX

Обычная цена: $2850

Цена сейчас: $1900

Общая стоимость под ключ со всеми расходами: $8400

Пробег:185,1 тыс. км

Гибридный Ford C-MAX с низким расходом топлива, вместительным салоном и неплохой спортивностью. Оснащен 2.0-литровым двигателем, передним приводом и коробкой "автомат". Комплектация SE, пробег как для "американца" небольшой (за 185 тысяч км). Автомобиль почти целый — легкие повреждения заднего и переднего бампера будут устранены за 500$ - 600$.