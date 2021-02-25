Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач

Фото: Motor1

Американская компания Ford представила новый кроссовер Explorer в комплектации King Ranch. Компания создала его в сотрудничестве с крупнейшим ранчо Техаса.

В авто будет богатый интерьер, отделанный кожей и натуральным деревом, ручной прострочкой и логотипами Running W. Установили также пакет Premium Technology с мультиконтурными массажными креслами, 10,1-дюймовый центральный тачскрин с портретной ориентацией и акустикой B&O Sound System с 14 динамиками, сообщает Motor1.

Ford Explorer King Ranch имеет только трехлитровый турбированный двигатель EcoBoost V6, который выдает 370 л. с. В этой комплектации агрегат впервые предложат с полным и задним приводом. Единственная коробка передач - десятиступенчатый автомат.

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В стандартное оснащение добавили буксировочный пакет и расширенный набор систем безопасности и водительских ассистентов Ford Co-Pilot360 Assist + с адаптивным круиз-контролем и голосовым управлением рядом функций.

В США автомобиль начнут продавать уже весной. Заднеприводный вариант будет стоить $52 тыс. 350, примерно 1 млн 463 тыс. грн. Полноприводный вариант будет стоить на $ 2 тыс. дороже, то есть 1 млн 519 тыс. грн.

Недавно состоялась презентация мощного гибридного автомобиля спортивного типа. Его представила британская компания McLaren.