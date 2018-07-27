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понедельник, 30 июля 2018 07:25

Ford анонсировал выпуск новой линейки авто

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Новый Ford Mach станет первым электрокаром "голубого овала".

Главным конкурентом Jeep Wrangler будет ожидаемый Ford Bronco, который может получить гибридную силовую установку, сообщили в компании.

Ford анонсировал выпуск новых моделей, которые находятся в разработке. Все они будут "электрифицированные".

Bronco оборудуют шасси Ford Ranger. Еще один SUV меньших размеров должен стать чем-то средним между Brobco и EcoSport. Причем средним и по размерам, и по функционалу. Следующим новинкой станет Maveric. Это имя Ford зарегистрировал еще в апреле.

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  Ford приоткрыл завесу над новыми моделями. Фото: motorglobe.org
Ford приоткрыл завесу над новыми моделями. Фото: motorglobe.org

Кроме этих полноприводников, Ford представит новый Shelby GT500, который оснащен 5,2-литровым V8 Voodoo. Благодаря турбонагнетателю он будет выдавать 700 сил мощности.

К 2020 году Ford должен представит самые серьезные обновления модельной гаммы в отрасли.

Американская компания Ford представила обновленную модель - Fiesta ST. Новинка имеет 200-сильный мотор.

Ford Fiesta ST оснастили 1,5-литровым двигателем EcoBoost с системой турбонаддува. Fiesta ST имеет систему впрыска топлива под высоким давлением и систему двойного независимого регулирования фаз газораспределения Twin-independent Variable Cam Timing.

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Дата
30
июля

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