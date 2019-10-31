Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen договорились о слиянии

Автор: AutoNews Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen слились в единый концерн

Автогиганты создадут предприятие с общей рыночной стоимостью около $ 50 млрд.

Общий объем проданных автомобилей PSA Group и Fiat Chrysler в 2018 году составляет 8,7 млн единиц, сообщил старший аналитик финансовой компании Morningstar Ричард Гильгерт, передает AutoNews.

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Новая компания станет четвертой в списке крупнейших автомобильных компаний.

В июне Fiat Chrysler вела переговоры о слиянии с Renault-Nissan-Mitsubishi. Соглашение не подписали.