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вторник, 17 июля 2018 10:11

Эволюцию гоночных болидов показали за полторы минуты
24

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Автомобили победители гонки “24 часа Ле Ман" 1923-2018 годов. Фото: Авто24
Автомобили победители гонки “24 часа Ле Ман" 1923-2018 годов. Фото: Авто24
Автомобили победители гонки “24 часа Ле Ман" 1923-2018 годов. Фото: Авто24
Автомобили победители гонки “24 часа Ле Ман" 1923-2018 годов. Фото: Авто24
Автомобили победители гонки “24 часа Ле Ман" 1923-2018 годов. Фото: Авто24

Ежегодно в течение почти целого века во Франции проводятся престижные гонки на выносливость 24 Heures du Mans - "24 часа Ле Ман".

В течение длительного времени состоялась эволюцию болидов, передает "Авто 24".

В соревнованиях на протяжении многих лет участвовали такие автопроизводители как Alfa-Romeo, Aston-Martin, Bentley, Peugeot, Audi, Porsche, Ford, Matra Simca, Ferrari, Jaguar, Talbot-Lago, Delahaye, Mercedes-Benz, Lorraine-Dietrich, Bugati , McLaren, BMW и Toyota.

Сначала в гонке доминировали европейские автопроизводители, команды и пилоты - лидерами первых лет были Bugatti, Bentley и Alfa Romeo.

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Едва ли не чаще других в Ле Мане можно было увидеть красные болиды Ferrari, которые во все времена были серьезными соперниками и многократными победителями соревнований. Однако абсолютным лидером по количеству побед в кубке производителей стала компания Porsche. На счету немецкого автопроизводителя 19 первых мест.

Однако, несмотря на значительные достижения в гонках, итальянцы с Ferrari не смогли занять даже второе место по количеству побед - его занимает Audi с 13 первыми местами на подиуме, хотя эта компания пришла в "24 часа Ле Ман" позже других.

Японский электрический спорткар установил новый рекорд ускорения до 100 км/ч. Автомобиль в первом заезде разогнался от 0 до 100 км / ч за 1,89 с. Во время второго заезда результат оказался немного хуже - 1,921 с.

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17
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