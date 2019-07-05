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пятница, 05 июля 2019 15:44

Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве

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Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве
Bolt откроет офис в инновационном парке UNIT.City в Киеве. Фото: из открытых источников

В августе такси-сервис Bolt, ранее - Taxify, откроет офис в инновационном парке UNIT.City в Киеве.

На базе нового офиса, компания планирует создать научно-исследовательский центр и уже к концу 2019 начать набор разработчиков.

В Bolt рассчитывают, что офис даст толчок к запуску инновационных проектов и нового перспективного партнерства.

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В UNIT.City сообщили, что Bolt однозначно усилит как инновационный парк, так и стартап-экосистему всего Киева.

"Компания получит доступ к тысячи студентов на территории, а ее сотрудники присоединятся к сообществу единомышленников, будут посещать лучшие отраслевые мероприятия и создавать новые крутые продукты и сервисы", - рассказал управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок. Ее инвесторы - концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing и еще ряд мировых компаний. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Apple приобрела стартап Drive.ai, который занимается созданием беспилотников.

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