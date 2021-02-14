Еще одна страна признала украинские водительские удостоверения

ОАЭ признали украинские водительские удостоверения. Фото: pexels.com

Объединенные Арабские Эмираты признали украинские водительские удостоверения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр ОАЭ Сейф бин Заид Аль Нагаян подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

Меморандум позволит водителям из обоих государств пользоваться правами, которые получили в своей стране.

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"Отныне туристы смогут за своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", - сказал Аваков.

На сайте Министерства внутренних дел появился проект, который предусматривает увеличение срока между составлением теоретического и практического экзаменов для будущих водителей. Три месяца - это срок, который существует в Украине десятилетиями. Понемногу порядок приема экзаменов начали менять.