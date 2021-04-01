Электросамолет основателя Google впервые поднимется в воздух

Протестируют электросамолет основателя Google фото: Wisk Aero

Электрическое аэротакси Cora компании Kitty Haw, которую создал основатель Google Ларри Пейдж, поднимется в небо Новой Зеландии в конце года. О запланированном испытании беспилотного электрического аэротакси анонсировала компания Wisk.

Предварительную договоренность о пробных полетах достигли в прошлом, информирует Engadget.

Cora - это электросамолет с вертикальными взлетом и посадкой, который в горизонтальном полете опирается на планер самолетного типа и толкающий винт. Самостоятельно компания Kitty Hawk не смогла довести проект к этапу испытаний, поэтому в партнеры пригласили компанию Boeing.

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Тестовые полеты пройдут без пассажиров на борту. Целью пробных полетов станет сбор информации, которая необходима для интеграции такого вида воздушного транспорта в национальную систему управления полетами.

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