Японский миллиардер ищет 8 желающих для полета на Луну

Полет состоится в 2023 году. Фото: Reuters

Fashion-магнат из Японии 45-летний Юсаку Маэдзава, который станет 1-м космическим туристом компании SpaceX, собирает команду из 8 человек для совместного полета на Луну.

Об этом он заявил в видео-обращении в Twitter. Полет состоится в 2023 году, в нем примут участие от 10 до 12 человек, 8 из которых будут лично приглашены бизнесменом

"Набираю команду для участия в этой миссии", - отметил Маэдзава.

Для участия в конкурсе желающий должен рассказать о своей деятельности и объяснить, как полет на Луну поможет ему сделать что-то большее для общества. А также должен быть готов к работе в команде и всячески поддерживать ее членов.

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Юсаку Маэдзава – японский миллиардер, основатель интернет-магазина Zozotown, который занимается пошивом одежды на заказ. В сентябре 2019 года предприниматель решил продать большую часть своей доли Yahoo Japan, тогда сумма сделки составила $3,7 млрд. В 2020 году Forbes назвал его 23-м в списке самых богатых людей Японии. По данным издания, его состояние оценивается в $2 млрд.