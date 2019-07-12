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воскресенье, 14 июля 2019 07:30

Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив

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Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив
Шпионские снимки электрокара Volkswagen ID.3 без камуфляжа. Фото: из открытых источников

В Сеть попали шпионские снимки электрокара Volkswagen ID.3 без камуфляжа.

Очевидец говорит, что слегка замаскированный тестовый Volkswagen остановился перед его домом на одной из городских улиц Германии.

Другой пользователь в комментариях к публикации прикрепил еще несколько снимков ID.3 без камуфляжа на зарядной станции.

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Volkswagen открыл предварительные заказы на этот электрокар еще 8 мая. Однако, серийную версию без "макияжа" до сих пор не представили. Для заказа доступна специальная версия - Volkswagen ID.3 First Edition, которая выйдет тиражом 30 тыс машин.

В качестве бонуса, автопроизводитель предлагает автовладельцам возможность в течение года заряжать электрокар на всех общественных зарядных станциях, подключенных к приложению Volkswagen, но не более 2000 кВт*ч.

Фотографии опубликовал житель Штутгарта Грег Кейбл в своем Twitter. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT в честь столетия бренда.

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