Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив

В Сеть попали шпионские снимки электрокара Volkswagen ID.3 без камуфляжа.

Очевидец говорит, что слегка замаскированный тестовый Volkswagen остановился перед его домом на одной из городских улиц Германии.

Другой пользователь в комментариях к публикации прикрепил еще несколько снимков ID.3 без камуфляжа на зарядной станции.

Volkswagen открыл предварительные заказы на этот электрокар еще 8 мая. Однако, серийную версию без "макияжа" до сих пор не представили. Для заказа доступна специальная версия - Volkswagen ID.3 First Edition, которая выйдет тиражом 30 тыс машин.

В качестве бонуса, автопроизводитель предлагает автовладельцам возможность в течение года заряжать электрокар на всех общественных зарядных станциях, подключенных к приложению Volkswagen, но не более 2000 кВт*ч.

A lightly disguised @Volkswagen ID. 3 prototype just pulled up in front of my house in Stuttgart . . .@VWGroup @VWGroup_DE @VW pic.twitter.com/85PX8DV4X2