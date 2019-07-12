Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив

В Сеть попали шпионские снимки электрокара Volkswagen ID.3 без камуфляжа.
Очевидец говорит, что слегка замаскированный тестовый Volkswagen остановился перед его домом на одной из городских улиц Германии.
Другой пользователь в комментариях к публикации прикрепил еще несколько снимков ID.3 без камуфляжа на зарядной станции.
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Volkswagen открыл предварительные заказы на этот электрокар еще 8 мая. Однако, серийную версию без "макияжа" до сих пор не представили. Для заказа доступна специальная версия - Volkswagen ID.3 First Edition, которая выйдет тиражом 30 тыс машин.
В качестве бонуса, автопроизводитель предлагает автовладельцам возможность в течение года заряжать электрокар на всех общественных зарядных станциях, подключенных к приложению Volkswagen, но не более 2000 кВт*ч.
A lightly disguised @Volkswagen ID. 3 prototype just pulled up in front of my house in Stuttgart . . .@VWGroup @VWGroup_DE @VW pic.twitter.com/85PX8DV4X2— Greg Kable (@GregKable) 9 июля 2019 г.
Фотографии опубликовал житель Штутгарта Грег Кейбл в своем Twitter. Об этом сообщили на tsn.ua.
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