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пятница, 29 ноября 2019 15:02

Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Автомобиль проехал 1 млн км. Фото: Trendolizer

Tesla Model S попала в Книгу рекордов Гиннеса, как первый электрокар, которые проехал 1 млн км.

Рекордный электрокар приобрели в 2014 году. Первые 290 тыс. км он проехал на своем родной батареи, после чего следующие 250 тыс. км владелец использовал арендованный аккумулятор, сообщает T&T Emobility.

Впоследствии официальный дилер заменил автомобилисту блоки питания на новые. С ними владелец авто проехал еще 500 тыс. км.

Аккумуляторы сохранили свою первоначальную емкость на уровне 86%. Запас хода после длительной эксплуатации упал на 14%.

Автомобилю 4 раза меняли электродвигатель. Последняя замена была на 320 тыс. км. Частые замены моторов связанны с конструктивными недостатками первой серии электродвигателей Tesla.

За время эксплуатации меняли комплектующие для охлаждения аккумулятора, установили новый сенсорный экран с компьютером, исправили ручки дверей и заменили задний амортизатор.

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Многие ремонтные работы провели по гарантии, поэтому стоимость ремонта после 1 млн км составляет 13 тыс. евро.

Рекорд официально зарегистрировали в городе Хорнберге, Германия.

Стало известно, кто первый в Украине получит Тesla Cybertruck. Экс-чиновник Руслан Панчишин уже сделал предварительный заказ на новый электрокар.

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