Эксперт объяснил, почему производители отказались приехать в автосалон во Франкфурте

Логотип Франкфуртского автосалона Фото: Auto24

12 сентября во Франкфурте, Германия, начался 68-й международный автосалон. Событие продлится до 22 сентября в выставочном центре Messe Frankfurt. На нем выставили новинки автопрома, устраивают презентации и тест-драйвы.

Логотип автосалона в 2019-м организаторы создали из многочисленных лого участников. Большинство нынешних автопремьер во Франкфурте имеют электрический или гибридный приводы.

"Важнейшей была презентация Volkswagen ID.3. Он означает приход в сегмент массовых электромобилей огромного гиганта и лидера мирового автопрома, - говорит журналист и автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов. - ID.3 построен на новой платформе МЕВ. На ней создадут десять электромобилей марок Volkswagen, Skoda, SEAT. К 2025-му компания планирует производить миллион машин ежегодно. Уже заказали около 30 тысяч Volkswagen ID.3. Стоит электромобиль около 30 тысяч евро".

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На автосалоне представили машины многих автомобильных брендов - Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen и др.

"Porsche Taycan стал первым электромобилем компании. Он является спортивной машиной люксового класса, - говорит Брязгунов. - Еще одним бюджетным электромобилем стала Honda э. А Smart полностью отказался от машин с двигателем внутреннего сгорания. Для любителей бездорожья показали гибридный Land Rover Defender. Кроме электромобилей представили немало традиционных машин. Например, BMW X6, Audi S5, Hyundai i10 и другие".

В этом году во Франкфуртском автосалоне отказались участвовать автопроизводители Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

"Формат традиционных автосалонов теперь не всегда удовлетворяет автопроизводителей. Они не хотят, чтобы их интересные новинки "потерялись" среди десятка других машин, - добавляет автоэксперт. - Если модель рассчитана больше на молодежь, то такой формат презентации не совсем подходит. Им интереснее смотреть онлайн трансляцию, чем бегать по всему салону и искать нужную модель. Не стоит забывать, что оборудовать стенд, сделать рекламу, пиар, шоу-программы стоит немало денег. Автопроизводителю не всегда выгодно представить свою машину таким способом".

Франкфуртский автосалон - крупнейшее моторшоу Европы, которое проводится раз в 2 года в середине сентября. Автосалон основали в 1897-м.