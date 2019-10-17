Эксперт назвал основные причины ДТП на дорогах

Обучение в автошколах должно продолжаться минимум 3,5 месяца Фото: Волынь Online

Каждые 4 мин. в Украине происходит авария на дорогах - около 409 в день. За последние полгода в них травмировались 16 921 человек и погибло 1688. Это на 7-10% больше, чем в прошлом году. Тогда количество аварий на всей территории Украины достигло 150,1 тысяч. 24 294 дорожно-транспортных происшествий были с пострадавшими.

Основные причины ДТП - нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, несоблюдение безопасной дистанции, превышение допустимой скорости движения и управления в нетрезвом состоянии.

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В Украине отсутствует системный контроль за действиями участников дорожного движения.

Патрульная полиция, которая должна регулировать этот вопрос, имеет немало дополнительных функций. Например, выезды на различные вызовы от ограблений к нарушениям порядка. Поэтому они физически не могут сосредоточиться на сфере дорожного движения, - говорит автоюрист Владимир Караваев. Он рассказывает о причинах большого количества дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Какие еще причины частых аварий?

В Украине нет государственной системы управления безопасностью дорожного движения. Когда у нас работала Государственная автомобильная инспекция, водители знали, что этими вопросами занимается именно она. Согласно законодательству, сейчас все полномочия ГАИ "распылили". Как результат, больше никто не контролирует безопасность на дороге.

Как с автомобильными авариями борются в ЕС?

Там все данные о каждой аварии вносят в электронный реестр. Затем анализируют их и определяют причины. После этого работают над их устранением. По сравнению с другими государствами у нас нет официального учета дорожно-транспортных происшествий.

Влияет ли качество дорог на количество аварий?

В строительство качественных украинских дорог вкладывают миллиарды гривен и не только государственных. Однако еще при проектировании допускают немало ошибок, которые и приводят к авариям. Например, через недавно построенную Житомирскую трассу ходят коровы. Все потому, что село расположено слева от трассы, а пастбище коров - справа. Наземных или подземных переходов, которыми они могли бы воспользоваться, не построили. Теперь там возникают дорожно-транспортные происшествия.

Что еще влияет на аварийность?

Поведение людей. Украинцы реже попадают в аварии на плохих дорогах. Чем хуже покрытие, тем меньше ДТП. В таких случаях водители максимально концентрируются на управлении автомобилем. Они движутся с небольшой скоростью и тщательно объезжают ямы. Но как только попадают на качественную трассу, внимание рассеивается, а скорость растет. У некоторых автомобилистов недостаточно навыков для езды по таким дорогам.

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Почему? В наших автошколах слабая подготовка водителей?

Да, ранее обучение в автошколе продолжалось минимум 3,5 месяца. За этот период человек успевал выучить правила дорожного движения. После 2009-го систему начали менять. Теперь выделяют 1,5 месяца, чтобы получить права для вождения мотоциклом. 2,5 месяца люди учатся для получения удостоверения категории В - вождение легковой машиной. По официально утвержденной Кабмином программе, категорию В ученикам должны давать после прохождения 140 часов теории и практики. Сейчас автошколы в лучшем случае имеют 8 или 10 учебных недель. В первом случае их нужно посещать трижды в неделю, во втором - дважды. Занятие длится 3 часа. В реальности получается, что автошколы обучают только 60 часов.

Каким образом ученики должны добрать еще 80 теоретических занятий, непонятно.

Можно ли найти ответственного за выдачу водительского удостоверения?

Теоретически, можно. В Украине, по правилам, должно быть две экзаменационные комиссии. Одну создают непосредственно в автошколе, она принимает внутренний экзамен. Вторая - в сервисном центре. Во время государственного практического экзамена должны присутствовать 3 члена комиссии. Я никогда не слышал, чтобы сразу все экзаменаторы ехали с будущим водителем и проверяли его. Обычно проверяет только один, остальные два только подписывают решения. Получается коллективная безответственность. В таких условиях возникает безумная коррупция, ее чрезвычайно сложно искоренить.

Почему в автошколах изменился подход к обучению?

Появилось немало "серых" автошкол, которые ставят целью заработок на учащихся. Чем больше их будет через год, тем для таких заведений лучше. Автошколы, которые могли оказывать качественное образование, также вынуждены сокращать программы, чтобы выдержать конкуренцию.

Правда ли, что в автошколе ученик готов к переходу практики вождения уже на первых неделях обучения?

Конечно, нет. В автошколах такой подход используют после сокращения учебных программ. Это противоречит нашим правилам дорожного движения. Там указано, что обучать вождению на дорогах общего пользования можно только того, кто знает правила дорожного движения. Согласитесь, что за неделю этого сделать невозможно.

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В последнее время происходит много аварий со спецавтомобилями. В чем здесь проблема?

Сейчас в Украине нормативно-правовая база, регулирующая сферу дорожного движения, состоит из 80 законов и ряда подпунктов к ним. Учитывая такое большое количество актов и регулярные изменения в них, возникает масса противоречий. На прошлой неделе в Киеве произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием скорой помощи. В комментариях под видео с авариями много напоминаний о том, что по правилам водитель обязан уступить дорогу, если движется автомобиль с включенным проблесковым маячком или специальным звуковым сигналом. Именно это "или" - первое противоречие, из-за которого служебные машины попадают в ДТП, потому что водители не всегда видят маячок, а сирена просто выключена. В законе о дорожном движении написано, что включенным должно быть все.

Возможно, большие штрафы увеличат внимательность водителей?

Нет. Повышение штрафов никогда не давало положительных результатов в одной стране. Если нарисовать кривую, то после повышения штрафа на любую сумму количество нарушений резко уменьшается в течение первых трех месяцев. После этого периода аварии вновь начинают расти и через 6 месяцев возвращаются к исходному уровню.

Как уменьшить количество аварий?

Есть множество комплексных методов. Два года назад правительство Гройсмана приняло программу по обеспечению безопасности дорожного движения. Благодаря ей смертность на дорогах должна уменьшиться на 30 процентов до 2020-го. Для этого в бюджете выделили 6 миллиардов гривен и специальных исполнителей. В программе более 120 пунктов, из которых реализовали 5 или 6. Благодаря ей закупили только машины для службы по чрезвычайным ситуациям, органов безопасности, бензин и алкотестеры "Драгер" для полиции.

Получается, что основная проблема ДТП из-за правительства?

В Украине есть масса законопроектов и разработанных законодательных инициатив, которые никто не рассматривает. Они могли бы существенно улучшить ситуацию на дорогах. Также у нас работает специальная Еврокомиссия. Эксперты Всемирного банка ежегодно предоставляют правительству большой отчет с рекомендациями в сфере дорожного движения. В нем по пунктам расписаны все методы борьбы с авариями. Проблема лишь в том, что ими не пользуются.

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По данным Нацполиции, меньше всего ДТП было в 2015-м - 134 193. Из них 25 365 - с травмированными лицами. Больше всего аварий пришлось на 2008 год - 312 751 ДТП. Массовым за дорожными приключениями с пострадавшими оказался 2007 год - 63 554 аварий.