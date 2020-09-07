Эксперимент от Кабмина: регистрировать новые авто разрешат в автосалоне

Все необходимое оборудование обойдется автосалону до 200 тыс. грн. Фото: unsplash.com

Новое авто или другое транспортное средство можно будет зарегистрировать сразу в автосалоне. Такой экспериментальный проект предлагают в Кабмине.

Чтобы провести регистрацию в своем автосалоне, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в Главном сервисном центре МВД, как субъекты хозяйствования, и подписать с МВД договор о сотрудничестве. Для этого дилерским центрам, которые хотят принять участие в экспериментальном проекте, нужно отправить заявки в МВД с соответствующими документами.

Автосалоны, заявки которых примут, и которые заключат договор, получат право сами готовить необходимые документы для регистрации авто, по той форме, которая принята в МВД. А также - сами идентифицировать личность покупателей транспортных средств и их полномочных представителей, пишет Auto Consulting.

В автосалоне покупатель нового автомобиля сможет сразу получить регистрационный госномер и техпаспорт на транспортное средство.

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Для осуществления услуги необходима специальная станция с доступом в интернет стоимостью около 10 тыс. грн. А также - устройство для печати регистрационных документов, стоимостью 140 тыс. грн. и многофункциональное устройство для печати за 6 тыс. грн. Все необходимое оборудование обойдется автосалону до 200 тыс. грн. Еще нужно будет нанять дополнительных работников.

Скорее всего, такую ​​услугу смогут предоставлять только сетевые автосалоны крупных импортеров и дилеров. По оценкам МВД таких по всей стране - около четырех сотен.

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