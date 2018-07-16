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понедельник, 16 июля 2018 10:11

Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes
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Mercedes представил электрический автобус.

Новое транспортное средство получило название eCitaro, передает Сardiagram.

Электро-автобус имеет разделены шасси со стандартным дизельным автобусом Citaro, но при этом отличается от своего "донора" видоизмененной передней частью кузова, увеличенным фирменным логотипом и другой крышей.

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Mercedes eCitaro также оснащен електропортальнимы мостами с силовыми агрегатами в колесах. В сумме двигатели выдают 340 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Ионно-литиевые батареи разделены на 10 модулей, которые находятся в задней части кузова автобуса, а также в его крыше. Общая емкость аккумуляторов - 243 киловатт-часов.

Автобус способен вместить до 90 пассажиров. Серийное производство стартует до конца 2018 года.

Компания Audi представила фото интерьера нового электрокара Е-tron. Продажи нового автомобиля начнутся 2019 года.

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