Другой кузов и обновленный логотип - показали электрический автобус Mercedes

Mercedes представил электрический автобус.

Новое транспортное средство получило название eCitaro, передает Сardiagram.

Электро-автобус имеет разделены шасси со стандартным дизельным автобусом Citaro, но при этом отличается от своего "донора" видоизмененной передней частью кузова, увеличенным фирменным логотипом и другой крышей.

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Mercedes eCitaro также оснащен електропортальнимы мостами с силовыми агрегатами в колесах. В сумме двигатели выдают 340 лошадиных сил и 970 Нм крутящего момента. Ионно-литиевые батареи разделены на 10 модулей, которые находятся в задней части кузова автобуса, а также в его крыше. Общая емкость аккумуляторов - 243 киловатт-часов.

Автобус способен вместить до 90 пассажиров. Серийное производство стартует до конца 2018 года.

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