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среда, 06 мая 2020 10:10

Дрифт в 90: на Закарпатье бабушка оседлала "Мустанг"

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Дрифт в 90: на Закарпатье бабушка оседлала &quot;Мустанг&quot;
Баба Рина. Фото: Instagram

90-летняя женщина из Закарпатья дрифтовала на настоящем "Мустанге".

Сногсшибательные выкрутасы женщина совершила прямо в поле, сообщили в "Спецкоре" на канале "2+2".

Водительским инструктором белого кабриолета "Мустанг", за рулем которого сидела бабушка, выступил, вероятно, ее внук.

Женщина быстро овладела управлением, умело выставляла машину в занос и устроила настоящий дрифт.

Только за день опубликованное в сети видео собрало несколько тысяч лайков. Сама же бабушка, после такой езды на кабриолете, эмоций не сдерживала.

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30 апреля 1948-го на автовыставке в Амстердаме представили первый Land Rover.

Разработкой нового автомобиля занимались братья Морис и Спенсер Уилкс. Они пытались создать максимально прочную и надежную машину. Для разработка прототипа правительство Великобритании предоставило мужчинам целый завод.

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