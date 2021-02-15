До "сотни" менее чем за 3 сек. - Роналду приобрел редкое авто

В автопарке нападающего итальянского профессионального футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду появится новое авто. Речь идет о редком автомобиль Bugatti Centodieci.
Таких авто выпустили 10. Стоимость такого авто составляет €8 млн, примерно 269 млн 441 тыс. грн, сообщает AS.
Bugatti Centodiec разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2,4 сек., а с места до 200 - за 6,1 сек. Максимальная скорость Centodiec составляет 380 км/ч.
Роналду сможет получить свой автомобиль не ранее, чем через год - машина все еще проходит стадию испытаний. В ближайшее время авто пройдет тестирование в аэродинамической трубе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто Диего Марадоны продадут почти по стоимости 5 квартир в Киеве
Американский актер Сильвестр Сталлоне стал одним из первых владельцев Chevrolet Covrette C8.
Комментарии