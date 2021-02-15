До "сотни" менее чем за 3 сек. - Роналду приобрел редкое авто

В автопарке нападающего итальянского профессионального футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду появится новое авто. Речь идет о редком автомобиль Bugatti Centodieci.

Таких авто выпустили 10. Стоимость такого авто составляет €8 млн, примерно 269 млн 441 тыс. грн, сообщает AS.

Автор: Cristiano Ronaldo До "сотни" менее чем за 3 с - Роналду приобрел редкое авто

Bugatti Centodiec разгоняется с места до 100 км/ч всего за 2,4 сек., а с места до 200 - за 6,1 сек. Максимальная скорость Centodiec составляет 380 км/ч.

Автор: AS До "сотни" менее чем за 3 с - Роналду приобрел редкое авто

Роналду сможет получить свой автомобиль не ранее, чем через год - машина все еще проходит стадию испытаний. В ближайшее время авто пройдет тестирование в аэродинамической трубе.

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