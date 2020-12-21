Для владельцев Tesla введут новую ежемесячную подписку

Стоит подписка около $ 10 тыс. Фото: pixabay

В электрокарах Tesla 2021 года введут ежемесячную подписку на функцию автопилота.

Нововведения собираются сделать в начале нового года, об этом сообщил Илон Маск в Twitter.

Tesla анонсировала эту подписку раньше. Ее должны были ввести еще до конца 2020-го.

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Стоит подписка около $10 тыс.

Обновлять программное обеспечение собственных электрических автомобилей начала компания Tesla Илона Маска. Новый апдейт назвали "2020.48.5", сообщает портал Electrek. В частности в обновлении включены улучшения навигационной системы и интерфейс окна текстовых сообщений.