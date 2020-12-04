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суббота, 05 декабря 2020 09:01

Длина 24 метра - в США представили самый большой в мире беспилотник

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Длина 24 метра - в США представили самый большой в мире беспилотник

США выпустили самый большой дрон в мире. Его будут использовать для запуска для запуска ракет с небольшими спутниками методом воздушного старта. Об этом сообщает New Atlas.

Длина дрона составляет 24 м, а высота - 5,5 м, ширина одного крыла - 18 м. Летучий аппарат использует такое же топливо, как и обычные самолеты. Он автономно взлетает, осуществляет приземления на посадочную полосу длиной в 1,8 м. В ангаре занимает лишь 743 м² пространства.

В компании говорят, что Ravn X можно запустить при любых погодных условиях, а 70% запчастей дрона пригодны для повторного использования. Aevum планирует увеличить этот показатель до 100%.

Система запуска подобная на ту, которую разработала компания Virgin Orbit или Stratolaunch: во время максимальной высоты дрон задирает нос, идет на форсаж и сбрасывает закрепленную снизу ракету. Она включает свои двигатели и выводит груз на околоземную орбиту. Инженеры планируют отправлять груз в космос каждые 180 мин.

Для запуска Ravn X не нужен экипаж на борту. Им управляют с земной станции. Таким образом компания полностью убрала риски для человеческой жизни.

Основатель и гендиректор Aevum Джей Скайлус говорит, что компания уже заключила несколько контрактов на сумму более $ 1 млрд. Среди заказчиков - Космические силы США с миссией ASLON-45.

"Рад видеть смелые инновации и чуткость в развитии. Сегодня нашими небольшими партнерами по запуску промышленности является американская компания Aevum", - говорит начальник отдела малого запуска в Центре космических и ракетных систем, лейтенант Райан Роуз. - "Космические силы США активно сотрудничают с промышленностью, чтобы поддержать космический развитие в Соединенных штатах Америки. Развитие американской промышленности в космическом сегменте поможет Космическим силам США активно реагировать на будущие угрозы."

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С поверхности спутника Земли взлетел китайский космический аппарат Chang'e 5 с первыми в истории Китая образцами лунного грунта на борту. Китайские инженеры утверждают, что зонд выдержал температуру в более + 100 °С на поверхности Луны.

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Дата
05
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