Десятки раритетных машин и ралли городом - отметили День автомобилиста

Фото: Владимир Мукан

27 октября на Контрактовой площади в Киеве собралось 7 десятков ретроавтомобилей. Там отмечали День автомобилиста.

Машины выстроили ближе к корпусу университета "Киево-Могилянская академия". Среди них - советские, немецкие, чехословацкие, австрийские модели. Все приехали своим ходом, большинство - в прекрасном состоянии - с отреставрированными или хорошо сохранившимися кузовами.

"Именно на этой площади столичные автомобилисты и владельцы ретроавтомобилей собираются уже не один десяток лет. Это стало замечательной традицией. В такое время и в этом месте мы закрываем нынешний автомобильный сезон, - говорит организатор мероприятия Павел Лозовенко. Он руководит клубом технической классики Old Car Service. - Сегодня здесь можно увидеть много редких и уникальных машин, которые остались в единственном экземпляре. Но самое главное - здесь замечательная атмосфера. На этой площади в последнее воскресенье октября трудно найти равнодушных к автомобилям".

Больше всего на праздник приехало автомобилей, сделанных до 1980 года. Из самых старых - австрийский Steyr 220 1939 года, Mercedes-Benz 170 1935 года, Fiat-NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 году, Skoda Popular 1939 года, DeSoto S-6 1939 року.

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Можно было увидеть и модели, которые были рекордсменами по пребыванием на конвейере. Один из них - Volkswagen Käfer. Авто выпускали с 1938 года по 2003 год. За это время произвели 21500000 единиц.

Кроме этого были на праздновании Дня автомобилиста нереставрированные машины в заводском состоянии. Это преимущественно модели, которые практически не использовали и хранили в надлежащих условиях. Среди них - ВАЗ-2102 с пробегом около 14 тыс. Км. А также - ГАЗ-24 "Волга" 1978 года выпуска. Машина имеет заводскую краску, обшивку салона, хромированные детали и все "родные" узлы.

У синего ГАЗ-21 развернули площадку клуба "Ретро рулит" с экспозицией детских электронных игр, двухколесной техники для детей и старинных аудиоустройств.

Для участников провели ретро-ралли - нужно было выполнить ряд задач и проехать заранее спланированный маршрут по городу. Побеждают те, кто допускает меньше ошибок при прохождении отрезке пути.

Ближе к метро Контрактовая площадь организовали на закрытом забором площадке слалом.

В октябре состоялся крупнейший технический фестиваль в Украине OldCarLand. Главной темой мероприятия были американские автомобили.