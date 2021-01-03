Декабрьский авторекорд: за последние 6 лет в Украине продали больше всего машин

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 369
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3591
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 774
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1341
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1692
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 801
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2529
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1107
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
24
9
33
5
6
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный &quot;француз&quot; DS 7 Crossback
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный "француз" DS 7 Crossback
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
Бамблби уходит на пенсию: перестанут выпускать культовую модель Chevrolet
Бамблби уходит на пенсию: перестанут выпускать культовую модель Chevrolet
&quot;Новое мышление, новые возможности&quot; - основали автомобильную компанию
"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию
Видео
Все видео
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
Разгоняется за 3 сек. до "сотни" и принадлежал Черновецкому - в столице рассекает загадочный Porsche
В Украине нашли парковку элитных авто
В Украине нашли парковку элитных авто
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 369
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1206
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1341
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2529
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 909
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 15:40

Декабрьский авторекорд: за последние 6 лет в Украине продали больше всего машин

  Комментировать
Автор: AUTO-Consulting
  Рейтинг продаж машин на украинском авторынке за декабрь 2020 года
Рейтинг продаж машин на украинском авторынке за декабрь 2020 года

В последний месяц 2020 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли. Дилерам удалось реализовать рекордный объем автомобилей - 9,5 тыс.

Этот показатель - максимальный объем месячных продаж за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали в феврале 2014-го, пишет AUTO-Consulting.

По сравнению с декабрем 2019-го, продажи выросли на 3%. В ноябре 2020-го рост составил почти 26,6%.

За 12 месяцев прошлого года реализовали 86 тыс. машин, что лишь на 3,3% меньше, чем годом ранее - более 89 тыс.

В декабре изменились позиции брендов. Первое место завоевала Toyota, которая только на считанные единицы обошла Renault. На третьем месте Skoda, продажи выросли на 39%. Kia такой темп в декабре не удержала, хотя также прибавила в продажах на 13%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota

Очередное достижение в декабре установили и дилеры Peugeot. Теперь французский бренд на украинском рынке с ростом продаж в 52%, Suzuki + 61% и Nissan + 65%.

Самой популярной машиной в декабре стала Toyota RAV4, которою выбрали более 700 покупателей. На втором месте - Renault Duster - более 600 покупателей. На третьем - Kia Sportage - почти 500 авто. На четвертом и пятом местах - Renault Logan и Peugeot 301.

За 11 месяцев 2020 года самым популярным автомобилем на первичном рынке в Киеве стал кроссовер Toyota Rav 4.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Декабрьский авторекорд: за последние 6 лет в Украине продали больше всего машин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 15264
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 8901
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 8055
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 7191
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 6867
Авто
Не гоните! - в ДСНС предупредили водителей о возможных последствиях сегодня
Не гоните! - в ДСНС предупредили водителей о возможных последствиях сегодня Просмотров: 306
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный "француз" DS 7 Crossback
Полно камер и танцующие фары - как едет инновационный "француз" DS 7 Crossback
24
 Просмотров: 1107
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
Стартовали продажи крошечного двухместного электрокара от Toyota
9
 Просмотров: 2430
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
Заряжаеться за 10 минут и имеет запас хода полтысячи километров - как едет Porsche Taycan
33
 Просмотров: 1620
Бамблби уходит на пенсию: перестанут выпускать культовую модель Chevrolet
Бамблби уходит на пенсию: перестанут выпускать культовую модель Chevrolet
5
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 15701
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть