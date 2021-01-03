Декабрьский авторекорд: за последние 6 лет в Украине продали больше всего машин

Автор: AUTO-Consulting Рейтинг продаж машин на украинском авторынке за декабрь 2020 года

В последний месяц 2020 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли. Дилерам удалось реализовать рекордный объем автомобилей - 9,5 тыс.

Этот показатель - максимальный объем месячных продаж за последние 6 лет. Последний раз столько же продавали в феврале 2014-го, пишет AUTO-Consulting.

По сравнению с декабрем 2019-го, продажи выросли на 3%. В ноябре 2020-го рост составил почти 26,6%.

За 12 месяцев прошлого года реализовали 86 тыс. машин, что лишь на 3,3% меньше, чем годом ранее - более 89 тыс.

В декабре изменились позиции брендов. Первое место завоевала Toyota, которая только на считанные единицы обошла Renault. На третьем месте Skoda, продажи выросли на 39%. Kia такой темп в декабре не удержала, хотя также прибавила в продажах на 13%.

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Очередное достижение в декабре установили и дилеры Peugeot. Теперь французский бренд на украинском рынке с ростом продаж в 52%, Suzuki + 61% и Nissan + 65%.

Самой популярной машиной в декабре стала Toyota RAV4, которою выбрали более 700 покупателей. На втором месте - Renault Duster - более 600 покупателей. На третьем - Kia Sportage - почти 500 авто. На четвертом и пятом местах - Renault Logan и Peugeot 301.

За 11 месяцев 2020 года самым популярным автомобилем на первичном рынке в Киеве стал кроссовер Toyota Rav 4.